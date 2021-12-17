Купил Lamborghini на «коронавирусные» деньги

18:56 30 Июль Киев, Украина

Мужчина купил новую Lamborghini Huracan на деньги, заработанные на коронавирусе. Во Флориде полиция предъявила обвинение мужчине, который похитил правительственную программу защиты от коронавируса Paycheck и потратил средства на собственные нужды.

Программа поддержки во время пандемии коронавируса позволяет компаниям получать кредиты под 1% со сроком погашения два года. Средства организации могут тратить на выплату зарплат сотрудникам, оплату аренды и коммунальных услуг. Программа также позволяет списать проценты по кредиту, если предприятия тратят определенный процент от суммы на зарплаты.

По данным Министерства юстиции США, 29-летний Дэвид Т. Хайнс из Майами подал различные мошеннические заявки на кредит, делая многочисленные ложные и вводящие в заблуждение заявления о расходах на оплату труда своих компаний.

Фактически, вместо того, чтобы просить ссуды для покрытия примерно 200 000 долларов своих ежемесячных коммерческих расходов, Хайнс подал четыре заявки через Bank of America, в которых нужно было объединить ежемесячные расходы в размере 4 миллионов долларов для оплаты труда 70 сотрудников. Три из четырех представленных документов были утверждены, и вскоре правительство внесло первый из трех запланированных депозитов на сумму 3,9 млн долл. США на счет в банке Америки в Hines.