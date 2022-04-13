Кубинские активисты сообщают о 5 тыс. задержанных во время протестов

08:05 15 июля Киев, Украина

Пятый день на Кубе не утихают протесты, связанные с ростом недовольства в отношении руководства страны. Массовые задержания и аресты набирают обороты: по данным местных активистов, задержано уже более 5 тыс человек.

Об этом сообщает местный интернет-портал 14ymedio.com, который собрал данные из различных источников.

Среди задержанных — более 120 активистов и журналистов.

Люди рассказывают, как полицейские вторгаются в их дома и проводят задержания с применением оружия.

Кубинские власти подтвердили смерть одного демонстранта, заявив, что он пытался напасть на полицейский участок.

При этом журналисты и пользователи соцсетей пишут о гораздо большем числе погибших и пострадавших.

11 июля тысячи жителей Кубы вышли на улицы, протестуя против действий правительства во время пандемии COVID-19. Протесты прошли на фоне рекордных показателей заболеваемости.

Одной из причин протестов стала нехватка лекарственных средств и продовольствия.

Экономические трудности Кубы связаны как с решением теперь уже экс-президента США Дональда Трампа ужесточить санкции, так и с пандемией, которая ударила по туризму — одной из главных статей дохода экономики страны.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал протестующих преступниками и призвал своих сторонников выйти на улицы.