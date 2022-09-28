Кубинцы проголосовали за легализацию однополых браков

07:40 28 сентября Киев, Украина

Куба легализовала однополые браки. За новый семейный кодекс, позволяющий представителям ЛГБТ жениться и усыновлять детей, проголосовали на национальном референдуме.

Об этом пишет CNN.



В референдуме приняли участие 74,1% граждан, обладающих правом голоса. По результатам подсчета, 94% голосов, почти 4 миллиона граждан, проголосовали за легализацию однополых браков. Против выступили 1,95 миллиона человек.



Гомосексуализм был легализован на Кубе в 1979-м, в то же время представители ЛГБТ в стране до сих пор сталкиваются с открытой дискриминацией, отмечает издание.



В 2018 кубинские законодатели отказались легализовать однополые браки, а в следующем году полиция разогнала мирный парад за права ЛГБТ, заявив, что участники марша не имели разрешения на проведение митинга. Открыто выступала против утверждения нового семейного кодекса Евангельская община Кубы.



Референдум по семейному кодексу таки состоялся в 2022 году, накануне представители кубинского правительства несколько недель одобрительно комментировали инициативу в государственных СМИ.



Однополые браки легализованы более чем в 30 странах мира. Помимо ряда стран Европы и США, ЛГБТ-пары могут жениться в Аргентине, Уругвае, Чили и Коста-Рике. В девяти странах за однополые отношения предусмотрена смертная казнь, в том числе в Иране и Саудовской Аравии.