10:01 06 сентября Киев, Украина





Об этом пишет агентство Reuters.



В заявлении Куба раскрыла сеть торговли людьми, которая вынуждала своих граждан воевать на стороне россии в войне в Украине, сообщило Министерство иностранных дел страны.Об этом пишет агентство Reuters.В заявлении МИД приводятся несколько деталей, что сеть торговли людьми действовала как в островном государстве Карибского бассейна, так и в самой россии.

"МВД страны работает над нейтрализацией сети торговли людьми, которая действует из россии, чтобы включить проживающих там кубинцев в военные силы, участвующие в военных действиях в Украине", – говорится в заявлении правительства Кубы.

Министерство обороны россии не ответило на запрос Reuters.



В конце мая российская газета в Рязани сообщила, что несколько граждан Кубы подписали контракты с вооруженными силами россии и были отправлены в Украину в обмен на российское гражданство.



/>россия, имеющая прочные политические связи с коммунистической Кубой, уже давно является убежищем для кубинских мигрантов, стремящихся избежать экономической стагнации на дому.



Министры обороны Кубы и россии в начале 2023 г. обсудили развитие совместных военно-технических проектов на встрече в москве. Но администрация президента Кубы Мигеля Диас-Канеля отрицает всякую причастность к конфликту в Украине.