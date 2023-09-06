Куба заявила о вербовке своих граждан со стороны россии на войну против Украины

Куба раскрыла сеть торговли людьми, которая вынуждала своих граждан воевать на стороне россии в войне в Украине, сообщило Министерство иностранных дел страны.
Об этом пишет агентство Reuters.
В заявлении МИД приводятся несколько деталей, что сеть торговли людьми действовала как в островном государстве Карибского бассейна, так и в самой россии.
Об этом пишет агентство Reuters.
В заявлении МИД приводятся несколько деталей, что сеть торговли людьми действовала как в островном государстве Карибского бассейна, так и в самой россии.
Министерство обороны россии не ответило на запрос Reuters.
В конце мая российская газета в Рязани сообщила, что несколько граждан Кубы подписали контракты с вооруженными силами россии и были отправлены в Украину в обмен на российское гражданство.
/>россия, имеющая прочные политические связи с коммунистической Кубой, уже давно является убежищем для кубинских мигрантов, стремящихся избежать экономической стагнации на дому.
Министры обороны Кубы и россии в начале 2023 г. обсудили развитие совместных военно-технических проектов на встрече в москве. Но администрация президента Кубы Мигеля Диас-Канеля отрицает всякую причастность к конфликту в Украине.
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