Куба: за организацию и участие в летних массовых протестах более сотни кубинцам грозит длительный тюремный срок

13:07 21 Январь Киев, Украина

Кубинские суды завершили слушания по шести массовым процессам над людьми, обвиняемыми в участии в крупнейших и самых неуправляемых протестах на острове за последние десятилетия, в результате чего более 100 обвиняемых ожидают потенциально суровых приговоров.



Родственники подсудимых и активистов после судебных процессов в нескольких городах острова, последний из которых завершился на этой неделе, заявили, что прокуратура добивается приговоров до 30 лет лишения свободы за преступления, включая подстрекательство к мятежу, общественные беспорядки и нападения. Дата вынесения приговора не объявлена.



Напомним, тысячи кубинцев вышли на улицы в нескольких городах 11 и 12 июля в знак протеста против нехватки товаров, отключения электроэнергии и экономических трудностей, а некоторые из них призывали к смене правительства.



По меньшей мере один человек погиб, несколько магазинов и автомобилей подверглись вандализму или сожжены. Официальные лица не сообщили, сколько человек было задержано, но местная организация «Справедливость», зарегистрировала 1300 арестов и заявила, что более 400 человек уже предстали перед судом.



В августе официальные лица заявили, что было проведено 23 суммарных судебных процесса над 67 обвиняемыми по менее серьезным обвинениям.



Такие группы, как Human Rights Watch и Amnesty International, обвинили правительство в том, что оно отвечает на в основном мирные протесты произвольными арестами и репрессиями, направленными на то, чтобы заставить замолчать инакомыслящих.