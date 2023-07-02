Куба вновь принимает российские самолеты Аэрофлота

10:49 02 июля Киев, Украина

После начала военных действий на территории Украины россия приостановила полеты своей гражданской авиации, в том числе на Кубу. Но, как сообщает российский Аэрофлот, с июля были возобновилены прямые авиарейсы на дружественный остров.

Полеты на кубинский курорт Варадеро выполняет авиакомпания россия на лайнерах Boeing 777. Пока рейсы будут совершаться дважды в неделю, в дальнейшем в зависимости от спроса программа полетов может быть расширена.

При этом утверждается, что первый рейс отправился из аэропорта Шереметьево практически с полной коммерческой загрузкой.

Известно, что воздушная линия между россией и Кубой – одно из старейших международных направлений Аэрофлота – рейсы выполняются с 1962 года. Сообщение прерывалось дважды – во время пандемии COVID-19 и после введения санкций против россии в 2022 году из-за войны против Украины.

Ранее в россии заявили, что в I квартале 2023 года туристический поток вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – почти до 2 млн поездок. Россияне активнее стали ездить в восточные и азиатские страны.

Также россияне стали более активно подавать запросы на получение виз в страны ЕС.