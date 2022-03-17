Куба перестанет принимать к оплате наличные доллары США

20:09 17 июня Киев, Украина

Путешественники, прибывающие на Кубу с 21 июня, не смогут рассчитываться наличными в долларах США . Такое решение приняли кубинские власти из-за «трудностей, связанных с блокадой США».

Об этом сообщает On Cuba News.





Американская валюта не будет ни приниматься к оплате, ни обмениваться на кубинские песо. Безналичные доллары по-прежнему принимаются. Новое положение применяется как к иностранным посетителям, так и к кубинцам, проживающим за границей, которые едут на остров, пока действует эта мера.

Санкционный режим против Кубы был впервые введен в 1996 году. Ряд ограничений отменили во времена администрации 45-го президента США Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом.



Впоследствии многие санкции были восстановлены предшественником Байдена на посту президента Дональдом Трампом. Байден продлил санкции против Кубы.