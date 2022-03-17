Куба перестанет принимать к оплате наличные доллары США

Путешественники, прибывающие на Кубу с 21 июня, не смогут рассчитываться наличными в долларах США. Такое решение приняли кубинские власти из-за «трудностей, связанных с блокадой США».
Об этом сообщает On Cuba News.
Американская валюта не будет ни приниматься к оплате, ни обмениваться на кубинские песо. Безналичные доллары по-прежнему принимаются. Новое положение применяется как к иностранным посетителям, так и к кубинцам, проживающим за границей, которые едут на остров, пока действует эта мера.
Санкционный режим против Кубы был впервые введен в 1996 году. Ряд ограничений отменили во времена администрации 45-го президента США Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом.
Впоследствии многие санкции были восстановлены предшественником Байдена на посту президента Дональдом Трампом. Байден продлил санкции против Кубы.
Впоследствии многие санкции были восстановлены предшественником Байдена на посту президента Дональдом Трампом. Байден продлил санкции против Кубы.
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