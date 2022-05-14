Кто тормозит в Сенате США принятие проекта оказания помощи Киеву

07:56 14 мая Киев, Украина

Обещанные Америкой 40 миллиардов долларов военной помощи сейчас под угрозой срыва. Пентагон может приостановить поставки вооружения в Украину, если Сенат США не одобрит проект оказания помощи Киеву. Об этом в пятницу, 13 мая, заявил представитель Государственного департамента США Джон Кирби во время брифинга.

Чтобы военная помощь от США поступала Украине бесперебойно, как пояснил Кирби, американский Сенат должен одобрить выделение еще 40 млрд долларов не позднее 19 мая.

"Если мы не получим полномочий скоро, это возможно, что будет пузырь, период времени, в который ничего не будет передаваться. И мы хотели бы быть уверенными, что такого удастся избежать", - заявил Кирби.

Кирби подчеркнул, что одобрение дополнительных полномочий требуется до третьей недели мая.

"Это позволит нам продолжать бесперебойный поток помощи в Украине, поэтому, очевидно, мы продолжаем призывать Сенат действовать как можно быстрее, чтобы они предоставили дополнительные полномочия, которые можно было бы использовать", - добавил представитель Пентагона.

На этой неделе, 10 мая, Палата представителей приняла дополнительный законопроект, предусматривающий помощь Украине на 40 миллиардов долларов, но Сенат не смог его принять после того, как сенатор-республиканец Рэнд Пол внес поправки.

Он хочет, чтобы было больше контроля за расходованием средств. С этой целью он требует, чтобы в законе предусмотрели создание специального генерального инспектора, который будет контролировать расходы.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу и призвал к немедленному прекращению огня в Украине и подчеркнул важность сохранения линий связи.