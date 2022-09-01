Крымские татары начали получать долгосрочные ВНЖ в Турции

Турецкие власти начали выдавать долгосрочные виды на жительство крымским татарам. Им присвоили статус «соотечественников с тюркскими корнями» наряду с турками-месхетинцами, уйгурами, этническими турками из Болгарии и Греции.
Инициативу выдвинул глава МВД Сулейман Сойлу в июне 2022 года, сообщает Anadolu.
Обычно для получения долгосрочного вида на жительство в Турции необходимо непрерывно прожить восемь лет. В соответствии с решением Совета по миграционной политике от 15 февраля 2017 года вид на жительство может быть предоставлен «соотечественникам с тюркскими корнями» без соблюдения вышеуказанного срока.
Согласно официальным данным, только 5% иностранцев, проживающих в Турции, имеют долгосрочный вид на жительство. При этом долгосрочный вид на жительство имеют 75% проживающих в Турции иностранцев с тюркскими корнями.
Сейчас в Турции находятся 4 296 беженцев с тюркскими корнями, пострадавших в результате войны в Украине. Из них 2 804 человека, из которых 409 крымских татар и 2 395 турок-месхетинцев, размещены в центрах в пяти областях. В центрах детям-жертвам войны предоставляются такие услуги, как здоровье, психолог, мероприятия и образование.
С 2002 года гражданство Турции получили около 102 000 турок-месхетинцев и около 6800 уйгуров.
Обычно для получения долгосрочного вида на жительство в Турции необходимо непрерывно прожить восемь лет. В соответствии с решением Совета по миграционной политике от 15 февраля 2017 года вид на жительство может быть предоставлен «соотечественникам с тюркскими корнями» без соблюдения вышеуказанного срока.
Согласно официальным данным, только 5% иностранцев, проживающих в Турции, имеют долгосрочный вид на жительство. При этом долгосрочный вид на жительство имеют 75% проживающих в Турции иностранцев с тюркскими корнями.
Сейчас в Турции находятся 4 296 беженцев с тюркскими корнями, пострадавших в результате войны в Украине. Из них 2 804 человека, из которых 409 крымских татар и 2 395 турок-месхетинцев, размещены в центрах в пяти областях. В центрах детям-жертвам войны предоставляются такие услуги, как здоровье, психолог, мероприятия и образование.
С 2002 года гражданство Турции получили около 102 000 турок-месхетинцев и около 6800 уйгуров.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии