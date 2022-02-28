Крымские активисты требуют улучшить качество воды и провести перерасчет ее стоимости

Крымские активисты недовольны качеством воды на полуострове и ее поставками. Они требуют улучшить качество воды в Симферополе и сделать перерасчет ее стоимости в условиях ограничений.
В обращении активистов говорится, что, согласно российскому законодательству, в случае перебоев в поставках воды, необходимо «пересмотреть или вообще освободить потребителя от оплаты услуг водоснабжения». Также отмечается, что прокуратура должна проверить законность соблюдения прав потребителей и качества предоставляемых услуг со стороны ГУП «Вода Крыма».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сейчас изучается вопрос по очистке воды в реке Салгир для ее дальнейшего использования «в бытовых нуждах».
С 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.
В российском правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
Водоснабжение Крыма
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
В обращении активистов говорится, что, согласно российскому законодательству, в случае перебоев в поставках воды, необходимо «пересмотреть или вообще освободить потребителя от оплаты услуг водоснабжения». Также отмечается, что прокуратура должна проверить законность соблюдения прав потребителей и качества предоставляемых услуг со стороны ГУП «Вода Крыма».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что сейчас изучается вопрос по очистке воды в реке Салгир для ее дальнейшего использования «в бытовых нуждах».
С 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды.
В российском правительстве Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
Водоснабжение Крыма
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
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