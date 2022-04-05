Крушение российского самолета АН-26: найдены фрагменты тел погибших. ВИДЕО

13:03 07 июля Киев, Украина

Пропавший с радаров над Камчаткой, российский самолет АН-26, из -за плохих погодных условий столкнулся со скалой. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Трагедия произошла 6 июля, поисковые работы продолжаются по сей день. Поисковая группа обнаружила останки 19 тел.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

На данный момент не представляется возможным определить, кому принадлежат останки.



Поисковые работы на месте крушения продолжаются. Всего на борту разбившегося Ан-26 находились 22 пассажира и 6 членов экипажа.



Напомним, на Камчатке российский пассажирский самолет перестал выходить на связь при посадке, о проблемах на борту экипаж не докладывал. Позже были найдены обломки самолета. Самолет разбился, при заходе на посадку в плохих погодных условиях.