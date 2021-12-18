Крушение поездов в Египте унесло жизни 32 человек

14:47 26 Март Киев, Украина

В Египте столкнулись два пассажирских поезда , в результате крушения погибли 32 человека и по меньшей мере 66 пострадали.

Такие данные приводит министерство здравоохранения республики в пятницу, 26 марта.



Инцидент произошел в провинции Сохаг к югу от Каира. В результате столкновения три вагона перевернулись. По данным Минздрава, на место происшествия были направлены 36 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в близлежащие больницы.





Генпрокуратура Египта распорядилась начать расследование катастрофы, а министр транспорта Камель аль-Вазир - задержать машинистов двух поездов. Создана специальная комиссия следователей, работу которой под личный контроль взял премьер-министр страны Мустафа Мадбули. Из-за аварии полностью остановлено движение поездов в южном направлении.

Из-за неудовлетворительного состояния египетских железных дорог, изношенности подвижного состава, устарелых и требующих замены систем контроля за движением поездов, а также нередко человеческого фактора аварии на железнодорожном транспорте происходят практически каждую неделю, однако в большинстве случаев они обходятся без жертв и пострадавших.