Крупный астероид из группы Аполлонов приближается к Земле,- NASA

Как объявили астрономы из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США, всех жителей планеты вскоре ожидает необычное явление. 1 сентября на небольшом расстоянии от Земли пролетит огромный астероид. Его размеры можно сравнить с размером многоэтажного дома.

Сближение астероида с Землей ожидается в 19:12 по киевскому времени. Небесное тело размером от 22 до 49 метров приблизится к планете на расстояние около 120 тысяч километров, отметили в NASA.

Для сравнения, расстояние от Луны до Земли составляет 384,4 тысяч километров. Скорость полета небесного тела составит 8,16 км/с.

Астероид 2011 ES4 был открыт 2 марта 2011 года. Он относится к группе Аполлонов - астероидов, у которых траектория полета пересекается с орбитой Земли.

В середине августа сообщалось, что к Земле незаметно приблизился астероид на рекордно близкое расстояние: его обнаружили только тогда, когда он проходил ближайшую к планете точку.

5 августа космическое тело размером с футбольное поле пролетело на минимальном расстоянии от Земли.