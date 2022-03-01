Крупные кинокомпании отменяют премьеры своих фильмов в России

19:47 01 Март Киев, Украина

Киностудии Paramount, Disney , Sony Pictures и Warner Bros. сняли с российского кинопроката предстоящие премьеры. По данным "Бюллетеня кинопрокатчика", в 2021 году на эти четыре студии пришлось более 70% киносборов в России. Причиной такого решения послужило вероломное вторжение России на территорию Украины.

В частности, в кинотеатрах не выдут в прокат: «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли, за день до его ожидаемой премьеры. Релиз «Морбиуса» с Джерадом Лето в российских кинотеатрах планировали на 24 марта. Так же отменят релизы картин «Затерянный город», «Соник в кино 2» и других.