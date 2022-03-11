Крупное месторождение газа обнаружили на дне Черного моря

08:27 18 октября Киев, Украина

Турция продолжает поиск и разработку месторождений природного газа на дне Черного моря. Недавно было обнаружено еще одно такое месторождение. Здесь расчетный запас голубого топлива составляет 85 миллиардов кубометров. Эту приятную новость президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разместил в своем Twitter-аккаунте во время посещения бурового судна Fatih.

По его словам, общий размер нового месторождения составляет 405 миллиардов кубометров.

В августе Эрдоган сообщал, что команда Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море - это крупнейшее в истории страны месторождение голубого топлива.

"Если 21 августа текущего года мы объявляли об обнаружении в Черном море 320 млрд кубометров газа, то последние работы позволили увеличить объем доказанных резервов нового месторождения еще на 85 млрд, то есть до 405 млрд кубометров", - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что Анкара намерена начать добычу газа из этих запасов в 2023 году.

Напомним, в августе сообщалось, что Турция нашла в Черном море миллиарды кубов газа.

Также сообщалось, что Турция сократила закупки российского газа в 1127 раз с начала года, несмотря на запуск газопровода Турецкий поток. Анкара отдает предпочтение газу Азербайджана. В июне доля Турции в экспорте Газпрома составляла 0,01%.