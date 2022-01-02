Крупнейший в мире алмаз найден в Африке

Алмазы всегда привлекали людей. Особо крупным экземплярам этих удивительных камней дают имена. А о некоторых из них ходят даже легенды и поверья. Поэтому, когда удается найти необычайно крупный алмаз, это становится событием.

Как сообщила недавно британская компания-разработчик рудника Gem Diamonds Ltd, в Южной Африке обнаружили алмаз весом 442 карата, который стал одним из крупнейших в мире и оценивается в 18 миллионов долларов.

"Это один из крупнейших алмазов, найденных в этом году. Это подтверждает важность рудника Летсенг, где уже не впервые находят большие и высококачественные камни, - сказал в заявлении президент Gem Diamonds Клиффорд Элфик.

По оценкам экспертов, цена алмаза после шлифовки, может достигать 18 миллионов долларов.

Отметим, недавно в Ботсване был найден алмаз редкого синего цвета.

А до этого на юге Африки нашли редкий алмаз в 72 карата.