Крупнейший банк Германии сообщил клиентам о потере акций некоторых российских компаний

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank сообщил клиентам, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им акциям компаний из россии.
Об этом пишет Reuters.
В записке от 9 июня, с которой ознакомились журналисты агентства, банк сообщил, что выявил дефицит акций, обеспечивающих депозитарные расписки, выпущенные банком до вторжения россии в Украину.
Отмечается, что акции хранились в россии в другом банке-депозитарии.
В циркуляре Deutsche объясняет дефицит акций решением москвы конвертировать депозитарные расписки в местные акции. Конвертация в местные акции была проведена без "участия или надзора" немецкого банка, и Deutsche не смог согласовать акции компании с депозитарными расписками.
Депозитарные расписки – это сертификаты, выданные банком, представляющие акции иностранной компании, торгующиеся на местной фондовой бирже. Обмен таких расписок на акции российской компании является первым шагом к попытке вернуть их деньги.
В частности, пострадали акции национальной российской авиакомпании "Аэрофлот" (AFLT.MM), строительной компании "Группа ЛСР" (LSRG.MM), горно-металлургической компании "Мечел" (MTLR.MM) и Новолипецкого металлургического комбината.
Об этом пишет Reuters.
В записке от 9 июня, с которой ознакомились журналисты агентства, банк сообщил, что выявил дефицит акций, обеспечивающих депозитарные расписки, выпущенные банком до вторжения россии в Украину.
Отмечается, что акции хранились в россии в другом банке-депозитарии.
В циркуляре Deutsche объясняет дефицит акций решением москвы конвертировать депозитарные расписки в местные акции. Конвертация в местные акции была проведена без "участия или надзора" немецкого банка, и Deutsche не смог согласовать акции компании с депозитарными расписками.
Депозитарные расписки – это сертификаты, выданные банком, представляющие акции иностранной компании, торгующиеся на местной фондовой бирже. Обмен таких расписок на акции российской компании является первым шагом к попытке вернуть их деньги.
В частности, пострадали акции национальной российской авиакомпании "Аэрофлот" (AFLT.MM), строительной компании "Группа ЛСР" (LSRG.MM), горно-металлургической компании "Мечел" (MTLR.MM) и Новолипецкого металлургического комбината.
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