Крупнейший акционер Avito выходит из российского бизнеса

12:05 20 мая Киев, Украина

Нидерландская компания Prosus объявила о своем намерении покинуть российский рынок. Компания является главным акционером интернет-сервиса размещения объявлений Avito.





В Avito работают более 4000 сотрудников. Сейчас компания ищет покупателя, говорится в пресс-релизе.В Avito работают более 4000 сотрудников.

«25 марта 2022 года мы объявили об отделении российского бизнеса Avito от нашей группы OLX. После завершения этого отделения Prosus решила выйти из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя наших акций Avito».

В конце пресс-релиза компания оставила ссылку на все свои заявления по войне в Украине.

Так, 2 марта в Prosus отмечали: «Мы потрясены войной в Украине и очень обеспокоены судьбой всех пострадавших. Мы надеемся, что будет найдено дипломатическое решение для скорейшей деэскалации ситуации. В нашем бизнесе OLX Europe работает 350 человек в Украине, и их безопасность имеет первостепенное значение. Мы находимся в тесном контакте с нашими украинскими сотрудниками и предпринимаем все необходимые действия для их поддержки».



Компания помогла части сотрудников покинуть Украину, предоставила им жилье, и увеличила зарплату. Нуждающимся предложили дополнительную финансовую поддержку, говорится в заявлении.