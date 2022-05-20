Крупнейший акционер Avito выходит из российского бизнеса

Нидерландская компания Prosus объявила о своем намерении покинуть российский рынок. Компания является главным акционером интернет-сервиса размещения объявлений Avito.
Сейчас компания ищет покупателя, говорится в пресс-релизе.
В Avito работают более 4000 сотрудников.
В Avito работают более 4000 сотрудников.
В конце пресс-релиза компания оставила ссылку на все свои заявления по войне в Украине.
Так, 2 марта в Prosus отмечали: «Мы потрясены войной в Украине и очень обеспокоены судьбой всех пострадавших. Мы надеемся, что будет найдено дипломатическое решение для скорейшей деэскалации ситуации. В нашем бизнесе OLX Europe работает 350 человек в Украине, и их безопасность имеет первостепенное значение. Мы находимся в тесном контакте с нашими украинскими сотрудниками и предпринимаем все необходимые действия для их поддержки».
Компания помогла части сотрудников покинуть Украину, предоставила им жилье, и увеличила зарплату. Нуждающимся предложили дополнительную финансовую поддержку, говорится в заявлении.
Компания помогла части сотрудников покинуть Украину, предоставила им жилье, и увеличила зарплату. Нуждающимся предложили дополнительную финансовую поддержку, говорится в заявлении.
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