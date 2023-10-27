Крупнейшее ограбление в истории Коста-Рики: 6,1 млн долларов украдено из банка

Правоохранительные органы Коста-Рики ведут расследование крупнейшего ограбления в истории страны, при котором похитили 6,1 миллиона долларов наличными из национального банка, согласно информации, предоставленной Associated Press (АР).
Сообщается, что исчезновение средств из банковских хранилищ было обнаружено три недели назад, но само преступление, видимо, совершено было ещё в августе или даже ранее.
На данный момент под следствием находятся пять сотрудников, включая двух начальников участка, техника, охранника и бухгалтера, которые все работали на участке банка, занимающемся обслуживанием валюты. Сотрудники были временно отстранены от работы, при этом им сохранена выплата зарплаты, после того как кража была замечена 3 октября. Пока никто из них не был арестован.
Банк начал внутреннее расследование кражи, но национальные прокуроры взялись за дело после того, как детали преступления стали известны общественности, и банк подал официальную жалобу.
Власти пока не раскрывают подробностей того, каким образом была осуществлена кража.
Сообщается, что исчезновение средств из банковских хранилищ было обнаружено три недели назад, но само преступление, видимо, совершено было ещё в августе или даже ранее.
На данный момент под следствием находятся пять сотрудников, включая двух начальников участка, техника, охранника и бухгалтера, которые все работали на участке банка, занимающемся обслуживанием валюты. Сотрудники были временно отстранены от работы, при этом им сохранена выплата зарплаты, после того как кража была замечена 3 октября. Пока никто из них не был арестован.
Банк начал внутреннее расследование кражи, но национальные прокуроры взялись за дело после того, как детали преступления стали известны общественности, и банк подал официальную жалобу.
Власти пока не раскрывают подробностей того, каким образом была осуществлена кража.
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