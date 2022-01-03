Крупнейшая военная активность в Балтийском море

17:02 26 Август Киев, Украина





По словам, министра обороны Швеции Петера Хультквиста, на данный момент ситуация с Швеция усилила военное присутствие в Балтийском море по причине активности со стороны РФ и напряженной ситуации в Беларуси.По словам, министра обороны Швеции Петера Хультквиста, на данный момент ситуация с безопасностью вокруг шведских границ ухудшается.

"Решение перейти к более высокому уровню готовности и скорректировать положение сил было обусловлено не одним фактором, а общей оценкой текущей ситуации", - сказал он.

В Вооруженных силах Швеции считают, что со времен холодной войны в Балтийском море наблюдается крупнейшая военная активность России и стран Запада.



Командующий объединенными операциями вооруженных сил Швеции Ян Торнквист заявил, что "в центре мероприятий повышенной готовности - усиление военно-морской разведки на Балтике, на море и с воздуха".



Также будет усиливаться военное присутствие на острове Готланд, который находится в прямой досягаемости от российского Калининграда.