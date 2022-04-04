Крупнейшая операция десятилетия: в Австрии прошли обыски "Братьев-мусульман"

Правоохранительные органы Австрии провели скоординированные обыски по месту жительства и работы сторонников движения "Братья-мусульмане".
Местные СМИ назвали операцию скоординированных обысков одной из крупнейших за последние десятилетия.
Рейды прошли в Вене, Нижней Австрии, Каринтии и Штирии. Как информирует Die Presse, обыски провели в квартирах и в офисах. 30 подозреваемых доставлены на допросы. По итогам рейдов заморожены счета и арестованы активы компаний, подозреваемых в сотрудничестве с "Братьями-мусульманам".
"Братья-мусульмане" — международная религиозно-политическая ассоциация с неоднозначным статусом. В Тунисе, Судане и Йемене организация легальна, а связанные с ней политические партии имеют места в парламентах. При этом "Братья мусульмане" признаны террористической организацией в Бахрейне, Египте, России, Сирии, Саудовской Аравии и Таджикистане.
Теракт в Вене
В прокуратуре Граца подтвердили, что масштабные обыски не связаны с терактом 2 ноября. Операция готовилась в течение двух лет. Ее провели в рамках расследования по отмыванию денег и финансированию терроризма со стороны возможных сторонников исламистского движения "Братья-мусульмане".
2 ноября вечером в центе Вены вооруженный автоматом мужчина расстрелял пять человек, еще 23 получили ранения. Нападавший был связан с террористической организацией "Исламское государство". Стрелка ликвидировал спецназ.
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