Крупнейшая операция десятилетия: в Австрии прошли обыски "Братьев-мусульман"

17:41 09 ноября Киев, Украина

Правоохранительные органы Австрии провели скоординированные обыски по месту жительства и работы сторонников движения "Братья-мусульмане".

Местные СМИ назвали операцию скоординированных обысков одной из крупнейших за последние десятилетия.