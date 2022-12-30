Крупнейшая компания начала на Тайване массовое производство передовых микросхем

10:00 30 декабря Киев, Украина

Крупнейшая в мире тайваньская компания TSMC по производству полупроводников начала массовое производство самых передовых микросхем на предприятии в южной части Тайваня.



Об этом сообщает NHK.



В городе Тайнань состоялась церемония по случаю начала массового производства 3-нанометровых чипов. Одновременно с этим компания объявила о планах увеличения производственной мощности.



Компания TSMC также ведет строительство предприятия в американском штате Аризона. Ранее в текущем месяце представители этой компании заявили, что позже будет построено еще одно предприятие для выпуска микросхем с использованием 3-нанометровой технологии.



Глава компании TSMC Марк Лю заявил, что компания прилагает усилия для строительства предприятий по выпуску более передовых 2-нанометровых микросхем на двух других площадках на Тайване.