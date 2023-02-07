Крупная партия в Швейцарии предложила властям изменить политику нейтралитета

09:03 07 февраля Киев, Украина





Об этом, 6 февраля, сообщает Reuters. Все больше швейцарских политиков голосуют в пользу изменения политики нейтралитета , которое позволили бы поставлять Украине оружие и боеприпасы, изготовленные Швейцарией.Об этом, 6 февраля, сообщает Reuters.

"Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира", - сказал агентству Тьерри Буркарт, лидер Партии либералов FDP (одна из крупнейших в Швейцарии), которая подала предложение правительству разрешить реэкспорт оружия в страны с демократическими ценностями, подобными швейцарским.

Он также добавил, что Швейцария не должна поддерживать россию.

"У нас не должно быть вето на то, чтобы запрещать другим помогать Украине. Если мы делаем это, то поддерживаем россию, а не придерживаемся нейтральной позиции", - сказал он.

Агентство пишет, что подобного мнения придерживаются швейцарские социал-демократы и зеленые либералы.



Против перемен выступают в Партии зеленых. Там говорят, что уступки в пользу Украины могут стать "скользкой дорожкой" к отмене всех ограничений, что было бы несовместимо с нейтралитетом Швейцарии.



Приверженцем соблюдения нейтралитета остается также Швейцарская народная партия (SVP). Ее представители считают соответствующий закон основой мира и процветания страны, но некоторые из них отмечают: сложившаяся вокруг запрета ситуация негативно влияет на оружейную отрасль Швейцарии.



Тем временем, соцопрос Sotomo, опубликованный в воскресенье, показал, что 55% респондентов в Швейцарии выступают за разрешение на реэкспорт оружия в Украину. Если бы этот вопрос задали до войны, то ответ, вероятно, был бы меньше 25%, заявили организаторы опроса.