Все больше швейцарских политиков голосуют в пользу изменения политики нейтралитета, которое позволили бы поставлять Украине оружие и боеприпасы, изготовленные Швейцарией.
Об этом, 6 февраля, сообщает Reuters.
Об этом, 6 февраля, сообщает Reuters.
Он также добавил, что Швейцария не должна поддерживать россию.
Агентство пишет, что подобного мнения придерживаются швейцарские социал-демократы и зеленые либералы.
Против перемен выступают в Партии зеленых. Там говорят, что уступки в пользу Украины могут стать "скользкой дорожкой" к отмене всех ограничений, что было бы несовместимо с нейтралитетом Швейцарии.
Приверженцем соблюдения нейтралитета остается также Швейцарская народная партия (SVP). Ее представители считают соответствующий закон основой мира и процветания страны, но некоторые из них отмечают: сложившаяся вокруг запрета ситуация негативно влияет на оружейную отрасль Швейцарии.
Тем временем, соцопрос Sotomo, опубликованный в воскресенье, показал, что 55% респондентов в Швейцарии выступают за разрешение на реэкспорт оружия в Украину. Если бы этот вопрос задали до войны, то ответ, вероятно, был бы меньше 25%, заявили организаторы опроса.
Против перемен выступают в Партии зеленых. Там говорят, что уступки в пользу Украины могут стать "скользкой дорожкой" к отмене всех ограничений, что было бы несовместимо с нейтралитетом Швейцарии.
Приверженцем соблюдения нейтралитета остается также Швейцарская народная партия (SVP). Ее представители считают соответствующий закон основой мира и процветания страны, но некоторые из них отмечают: сложившаяся вокруг запрета ситуация негативно влияет на оружейную отрасль Швейцарии.
Тем временем, соцопрос Sotomo, опубликованный в воскресенье, показал, что 55% респондентов в Швейцарии выступают за разрешение на реэкспорт оружия в Украину. Если бы этот вопрос задали до войны, то ответ, вероятно, был бы меньше 25%, заявили организаторы опроса.
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