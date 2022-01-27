Кровавый день рождения: на вечеринке в США погибли 7 человек

20:57 10 Май Киев, Украина

В американском штате Колорадо во время вечеринки по случаю празднования дня рождения мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия, жертвами инцидента стали 7 человек, включая нападавшего.

Об этом сообщило местное полицейское управление.



По версии правоохранительных органов в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) вооруженный мужчина, имени которого власти не раскрывают, зашел в дом-трейлер, где проходило празднование дня рождения. На глазах у присутствовавших там детей он застрелил свою подругу и еще четырех человек, после чего покончил с собой.



Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила, помимо шести тел, еще одного человека с тяжелыми ранениями, который позднее скончался в больнице. Дети при нападении не пострадали и были отправлены к родственникам.



Мотивы нападавшего пока не установлены, полиция начала расследование инцидента.