"Кровавый бассейн и исписанные стены": в Италии напали на две виллы российского пропагандиста Соловьева

14:23 07 апреля Киев, Украина

В Италии совершены нападения на два дома, которые принадлежат кремлевскому пропагандисту ВладимируСоловьеву, сообщает газета Corriere Della Sera.

Одно из зданий, которое находится в местечке Пьянелло-дель-Ларио, исписано фразами «нет войне» и «убийца», а бассейн залит красной краской.

Второй дом в городке Менаджо попытались поджечь при помощи шин, но прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь. Это вилла была на реконструкции.