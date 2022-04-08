"Кровавый бассейн и исписанные стены": в Италии напали на две виллы российского пропагандиста Соловьева

В Италии совершены нападения на два дома, которые принадлежат кремлевскому пропагандисту ВладимируСоловьеву, сообщает газета Corriere Della Sera.
Одно из зданий, которое находится в местечке Пьянелло-дель-Ларио, исписано фразами «нет войне» и «убийца», а бассейн залит красной краской.
Второй дом в городке Менаджо попытались поджечь при помощи шин, но прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь. Это вилла была на реконструкции.
По сообщениям прессы, пропагандисту могут принадлежать как минимум три виллы на берегу озера Комо. Недвижимость Соловьева в Италии была арестована из-за санкций Евросоюза.
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