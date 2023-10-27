Кровавая атака на патруль в Мексике: убиты 13 полицейских

14:05 25 октября Киев, Украина

Неизвестные нападавшие напали на патруль безопасности в мексиканском штате Герреро , убив по меньшей мере 13 полицейских и ранив еще двоих.

Об этом сообщает Deutsche Welle.



По словам прокурора Алехандро Эрнандеса, неизвестные атаковали патруль безопасности, убив по меньшей мере 13 человек и ранив еще двоих. Ранее Эрнандес заявил, что, по меньшей мере, 11 из погибших были членами муниципальной полиции. Позже государственная прокуратура сообщила о гибели еще двух правоохранителей.



Власти сообщили, что в колонне, на которую напали, ехал высокопоставленный чиновник госбезопасности, но не подтвердила сообщение СМИ, что он был среди убитых.



/>По данным прокуратуры штата, еще одно нападение в соседнем штате Мичоакан было направлено на брата мэра города Такамбаро. По данным властей, брат мэра был ранен, двое других, включая полицейского, были убиты.



В еще одном инциденте произошла перестрелка между подозреваемыми торговцами наркотиками в центральном мексиканском штате Пуэбла. По данным регионального правительства, в результате этого по меньшей мере шесть человек погибли и двое получили ранения.

Что известно об убийствах в Мексике

Мексика страдает высоким уровнем насильственной преступности в сочетании с проблемной системой уголовного правосудия. В 2022 году в стране было зарегистрировано около 32 000 убийств, однако большинство преступлений так и не раскрыто.



По данным наблюдательной группы Common Cause, в текущем году в Мексике погиб 341 полицейский, по сравнению с 403 в 2022 году.