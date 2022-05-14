Кризис с нелегалами: Россия развернула информационную атаку против Литвы

12:09 11 августа Киев, Украина

На фоне наплыва нелегальных мигрантов в Литву, Российская Федерация развернула информационную атаку против страны, распространяя нарратив, что «литовцы — нацисты и нарушители прав человека».



В конце июня Литва подверглась атаке нелегальными мигрантами со стороны Беларуси. В итоге за полтора месяца в Литву проникло 4,1 тыс. нелегалов (более 3 тыс. — иракцы). При этом за весь 2020 год — только 80 человек.



Через полтора месяца кризис удалось купировать. Литва приняла жесткие меры — начала физически блокировать границу.



Как следствие: благодаря физической блокировке границы уже 4 дня в Литву не проник ни один нелегал.



Поскольку в Литву не проникнуть, а в Беларуси их не особо жалуют, нелегалы начали просачиваться в Польшу и Латвию. За минувшие сутки в Польше задержано 50 человек, в Латвии — почти полторы сотни. У Риги есть все основания применить опыт литовских соседей (уже на 3 месяца введено чрезвычайное положение).



И вот на этом фоне



Вчера в Вильнюсе состоялся митинг протеста, в котором, по данным полиции, приняло участие порядка 5 тыс. человек (российские СМИ говорят о 20 тыс.). Повод — внеочередная сессия сейма, на которой, среди прочего, должны рассмотреть решения, расширяющие полномочия армии в невоенных условиях (чтобы можно было легально использовать для локализации кризиса с мигрантами).



Основная тема для протестов — это ограничительные меры, которые правительство собирается через месяц ввести в отношении невакцинированных граждан. Т.е., для литовцев тема — эпидемия коронавируса. За сутки заболело 517 человек, 2 умерло. Власть настаивает на вакцинации.



Но российские и пророссийские СМИ, во-первых, меняют картинку, литовцы видят митинг, как на фото. Через полтора месяца кризис удалось купировать. Литва приняла жесткие меры — начала физически блокировать границу.Как следствие: благодаря физической блокировке границы уже 4 дня в Литву не проник ни один нелегал.Поскольку в Литву не проникнуть, а в Беларуси их не особо жалуют, нелегалы начали просачиваться в Польшу и Латвию. За минувшие сутки в Польше задержано 50 человек, в Латвии — почти полторы сотни. У Риги есть все основания применить опыт литовских соседей (уже на 3 месяца введено чрезвычайное положение).И вот на этом фоне Россия развернула информационную атаку.Вчера в Вильнюсе состоялся митинг протеста, в котором, по данным полиции, приняло участие порядка 5 тыс. человек (российские СМИ говорят о 20 тыс.). Повод — внеочередная сессия сейма, на которой, среди прочего, должны рассмотреть решения, расширяющие полномочия армии в невоенных условиях (чтобы можно было легально использовать для локализации кризиса с мигрантами).Основная тема для протестов — это ограничительные меры, которые правительство собирается через месяц ввести в отношении невакцинированных граждан. Т.е., для литовцев тема — эпидемия коронавируса. За сутки заболело 517 человек, 2 умерло. Власть настаивает на вакцинации.Но российские и пророссийские СМИ, во-первых, меняют картинку, литовцы видят митинг, как на фото.

А в российские медиа распространяют изображение, на котором литовцы якобы устроили бунт против «нацистов».

Во-вторых, меняют акценты. Делают упор на слово «дискриминация» и подверстывают мигрантов. Складывается впечатление, что основное требование митинга — отправить сейм в отставку из-за дискриминации мигрантов. Мол, даже простые люди против этих нацистов. Ковид проходит незаметным фоном.



Также в российских и белорусских медиа начали качать видеосюжет, где якобы литовские пограничники выносят «беременную беженку, находящуюся без сознания» и бросают без помощи. А добрые белорусы оказывают ей помощь. Автор видео — якобы иностранец, находившийся в группе тех, кого не пустили в Литву. Но разгонять его начали со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси.



Видео снято так, что не доказывает ничего, поэтому нужна его верификация. Вбросы подобных видео — излюбленная практика россиян (вспомнить хотя бы войну в Нагорном Карабахе, там подобное лепили каждый день).



При этом существует прямо противоположный факт: в больнице литовского города Йонава нелегальная мигрантка 1989 г.р. на выходных родила девочку (женщина владеет только курдским языком, поэтому ее сопровождали два переводчика — с курдского на арабский и с арабского на литовский).



Подобные информационные атаки свидетельствуют о том, что РФ взяла курс на политическую дестабилизацию Литвы.