Криптовалютная биржа Binance заблокировала аккаунты родственников кремлевских чиновников

14:21 29 апреля Киев, Украина

Криптовалютная биржа Binance заблокировала учетные записи дочери пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Елизаветы Песковой, падчерицы главы МИД Сергея Лаврова Полины Ковалевой и сына миллиардера Константина Малофеева Кирилла Малофеева, находящегося под санкциями OFAC (США).

Теперь они не смогут использовать свои аккаунты для продажи, приобретения или перевода криптоактивов, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу отдела санкций Binance Чагри Пойраза.

Пойраз уточнил, что учетную запись Песковой заблокировали 3 марта при попытке использовать биржу через стороннего брокера. На следующей неделе она попала под санкции Минфина США.



Счет Ковалевой закрыли 24 марта, в тот же день, когда она была подвергнута санкциям со стороны Великобритании. Включенному в список Минфина США 20 апреля Малофееву Binance заблокировала счета на этой неделе, сообщили в компании.

«Наши операции по проверке соответствия носят "упреждающий" характер и направлены на выявление и сдерживание рисков финансовых преступлений до принятия каких-либо нормативных или юридических мер в отношении этих лиц или организаций», — подчеркнул Пойраз.

Биржа продолжает искать пользователей, связанных с лицами, попавшими под санкции, добавил он.

21 апреля Binance решила ограничить доступ к аккаунтам россиян, у которых стоимость активов превышает 10 тысяч евро.