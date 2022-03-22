Криптовалютная биржа Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем

09:26 22 марта Киев, Украина

Одна из самых крупных криптовалютных бирж Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем, попавших в санкционный список. Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины.



После тщательной проверки следующие способы оплаты были исключены из списка Binance P2P:



Сбербанк;

Газпромбанк;

Альфа Банк;

Открытие;

ВТБ;

Перевод с банковской карты (Россия);

SBP – Быстрый банковский перевод;

Мир.



Все объявления, содержащие эти методы оплаты, автоматически закрыты системой.



«Госфинмониторинг выражает искреннюю благодарность Вinance за работу, направленную на обеспечение законного и регулируемого обращения виртуальных активов на территории Украины и мира, а также участие в противодействии вероломной преступной агрессии России против мирной Украины», – говорится в сообщении.