Криптовалютная биржа Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем

09:26 22 марта Киев, Украина

Одна из самых крупных криптовалютных бирж Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем, попавших в санкционный список. Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины.

После тщательной проверки следующие способы оплаты были исключены из списка Binance P2P:

Сбербанк;
Газпромбанк;
Альфа Банк;
Открытие;
ВТБ;
Перевод с банковской карты (Россия);
SBP – Быстрый банковский перевод;
Мир.

Все объявления, содержащие эти методы оплаты, автоматически закрыты системой.

«Госфинмониторинг выражает искреннюю благодарность Вinance за работу, направленную на обеспечение законного и регулируемого обращения виртуальных активов на территории Украины и мира, а также участие в противодействии вероломной преступной агрессии России против мирной Украины», – говорится в сообщении. 