Крестный ход в римском Колизее с участием украинки и россиянки

09:34 16 апреля Киев, Украина

Даже такой скорбный день, связанный со смертью Иисуса Христа, не смог примирить вражду, порожденную жестокой войной России против Украины. О том, как в римском Колизее состоялся крестный ход с участием украинки Ирины и россиянки Альбины, сообщил сегодня, 16 апреля, посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

По его словам, две женщины, которые 20 лет назад покинули свои страны и приехали в Италию, работают в местном хосписе. Они вместе держали крест во время 13-й стации. По предварительному замыслу, эту постановку должны были сопровождать текстом размышлений, в котором звучит тезис о "братских народах". Но по просьбе Украины его упразднили и присутствующим предложили помолиться в тишине.

"К аргументам украинской стороны (а официальное заявление и соответствующая нота посольства Украины при Святом Престоле была первой в ряду других подобных обращений) отнеслись в Апостольской Столице с вниманием: вместо запланированного пространного текста, в котором должен был звучать тезис и о "братских народах", было предложено помолиться в тишине", – отметил посол.

Юраш подчеркнул, что шансов, что Святой Престол полностью изменит опубликованный в официальных источниках текст и содержание Крестного шествия, было мало. Но никак не отреагировать на это тоже было невозможно, добавил он.

О реакции Ватикана на замечания украинцев также пишет католическое издание Credo.

"Перед лицом смерти молчание красноречивее слов. Поэтому остановимся в молитвенной тишине и пусть каждый в своем сердце помолится за мир во всем мире", – так прозвучал призыв к молитве, после чего над площадью воцарилась тишина.

Ранее Папа Римский Франциск призвал Москву и Киев заключить пасхальное перемирие, которое приведет к переговорам о крепком мире.

Также сообщалось, что Папа Римский осудил зверства в Буче и поднял украинский флаг, который был отправлен ему из города в Киевской области, пострадавшего от российской военной агрессии.