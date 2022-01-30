Кремлевский параноик и дезинфекция снега на кладбище

Часто Путина сравнивают со Сталиным. Да и сам он, как «хозяин Кремля», не против ставить себя на место «отца народа» и генералиссимуса. Со временем президент России даже болеть стал теми же болезнями. Взять, к примеру, параноидальный страх, преследовавший его идола.

Накануне в Санкт-Петербурге прошли мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда. Как принято в такой день все приходят на Пискаревское кладбище, чтобы почтить память жертв блокады.

Владимир Путин прибыл на кладбище, чтобы возложить цветы. Очевидцы утверждают, что перед визитом главы Кремля на кладбище провели дезинфекцию снега.

О тщательной дезинфекции рассказала, в частности, экскурсовод Маргарита Николаева.

Сотни петербуржцев, в том числе и пережившие блокаду и их близкие, пришли на Пискаревское кладбище, где находятся массовые захоронения защитников Ленинграда во время Второй мировой войны. У Путина тоже на этом кладбище похоронен брат.

По причине приезда самого (!) Путина на кладбище были проведены необычные "противоковидные" мероприятия. Народ, несмотря на сильный снегопад и мороз, остался ждать в течение длительного времени за оградой.

А в это время, как сообщила Николаева, на крышах строений при входе находились снайперы. К тому же, за 30 минут до появления Путина на кладбище приехала спецмашина, из которой вышли специалисты, обработали чем-то сугробы и уехали.

Но на этом параноидальные требования безопасности «Царя всея Руси» не закончились. Лиц, ответственных за непосредственное возложение, вместе с цветами доставили на отдельном автомобиле. Они не контактировали ни с кем, кроме президента. Как решили сотрудники мемориала, эти люди, наверное, находились на карантине.

При входе на кладбище были установлены металлоискатели, а все имевшиеся камеры наблюдения заклеили.

Как стало известно, в администрации Путина выявлены случаи заражения Омикроном. По словам секретаря президента Дмитрия Пескова, предпринимаются все меры, чтобы минимизировать вспышку.