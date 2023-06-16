Кремль запретил должностным лицам увольняться — британская разведка

10:19 18 мая Киев, Украина

Кремль запретил уволиться высокопоставленным должностным лицам пока так называемая "специальная военная операция" (так в рф называют войну против Украины) будет продолжаться.



Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.



Этот запрет по меньшей мере распространяется на губернаторов, региональных чиновников, сотрудников силовых структур и должностных лиц Администрации президента россии.



Отмечено, что большое количество официальных лиц, вероятно, очень скептически относится к войне, а также часто испытывают стресс на работе в проблемном аппарате военного времени. Запрет осуществляется благодаря намекам на то, что ушедшим в отставку будут предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения.