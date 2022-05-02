Кремль вынудил Тинькова продать банк за 3% от реальной стоимости

09:35 02 мая Киев, Украина

Основатель «Тинькофф- банка» и бизнесмен Олег Тиньков в интервью The New York Times рассказал, что на следующий день после его антивоенного поста администрация президента связалась с руководством банка и пригрозила его национализировать, если компания не разорвет связи с основателем. Тиньков заявил, что Кремль вынудил его продать банк за «3% от реальной стоимости». В итоге бизнесмен продал 35%-ную долю российскому миллиардеру Владимиру Потанину.



Тиньков уточнил, что продал свою долю «за копейки», назвав сделку «отчаянной распродажей, распродажей со скидкой», навязанной ему Кремлем: «Я не мог обсуждать цену. Это состояние заложника – ты берешь то, что тебе предлагают, без переговоров». При этом Тиньков говорит, что благодарен Потанину, что тот помог ему получить хоть немного денег от выхода из бизнеса.



Также Тиньков рассказал, что нанял телохранителей после того, как друзья со связями в российских спецслужбах сказали ему, что ему следует опасаться за свою жизнь: «Мне сказали: “Решение по тебе принято”. Значит ли это, что вдобавок ко всему меня убьют, я не знаю. Я не исключаю этого».

Также в интервью изданию Тиньков заявил, что «понял, что России как страны больше не существует».



В апреле Тиньков выступил против войны в Украине. По его мнению, 90% россиян не поддерживают вторжение в Украину.

«Я не вижу ни одного бенефициара этой безумной войны! Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них гавно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране гавно и погрязло в ниппотизме, холуйстве и чинопочитании? Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества... Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10%. 90% россиян против этой войны!» — написал он в своем Instagram.

В конце февраля Тиньков также высказывался на эту тему.