15:33 17 мая Киев, Украина

Россия без малейшего сомнения разрушила и уничтожила украинские города и села, разворовала всё, что попало под её грязную руку. Как глупо звучат теперь обвинения Кремля против украинского государства в воровстве! Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 17 мая, заявил, что использование замороженных активов Центробанка РФ для финансирования восстановления Украины стало бы актом прямого воровства. Об этом сообщает Интерфакс.

"Подобное решение было бы незаконным, вопиющим, конечно, требующим соответствующего ответа. Это будет продумано, но, безусловно, это потребует ответа. Это будет фактически прямое воровство", – сказал Песков журналистам.

Так он по их просьбе прокомментировал информацию о том, что страны G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных активов Центробанка РФ для финансирования восстановления Украины.

Песков добавил, что Кремлю о таких переговорах никто по дипломатическим каналам не сообщал.

Как известно, Центробанк России потерял доступ к 300 млрд долларов своих резервов, которые были заморожены из-за санкций. Эта сумма уже зарезервирована для Украины.

Также министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что готов к конфискации российских государственных активов для финансирования восстановления разрушенных войной регионов Украины.

Замороженные активы РФ должны пойти на восстановление Украины - Боррель