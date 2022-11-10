Кремль угрожает Латвии в ответ на снос российских памятников

Россия грозится принять "ассиметричные шаги" в ответ на снос российских памятников в Латвии. Соответствующее заявление сделала москва латвийскому послу в россии Марису Риэкстиньшу. Об этом сообщило министерство иностранных дел россии в своем Telegram-канале в четверг, 10 ноября.
Российское ведомство объявило латвийскому дипломату "решительный протест" из-за сноса советских памятников, а также заявило о "противоправных действиях в отношении российской собственности".
Российское ведомство объявило латвийскому дипломату "решительный протест" из-за сноса советских памятников, а также заявило о "противоправных действиях в отношении российской собственности".
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