Кремль угрожает Латвии в ответ на снос российских памятников

16:17 10 ноября Киев, Украина

Россия грозится принять "ассиметричные шаги" в ответ на снос российских памятников в Латвии. Соответствующее заявление сделала москва латвийскому послу в россии Марису Риэкстиньшу. Об этом сообщило министерство иностранных дел россии в своем Telegram-канале в четверг, 10 ноября.

Российское ведомство объявило латвийскому дипломату "решительный протест" из-за сноса советских памятников, а также заявило о "противоправных действиях в отношении российской собственности".
 
"Оставляем за собой право на ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги", - заявили в МИД.
 
"Противозаконные" шаги латвийских властей, якобы "направленны на создание препятствий в работе культурного центра "Дом москвы" в Риге и санатория "Янтарный берег" в Юрмале с целью возможной экспроприации этой российской собственности", считают в россии.