Кремль "удивил" еще одной методичкой о "мирной и справедливой" россии

Кремль выпустил очередную методичку для пропагандистских СМИ россии и системных политиков, о том, как им следует освещать войну в Украине. Теперь они будут всячески делать из россии "мирную страну", рассказывать о "пророчествах" путина и сравнивать 2022-й год с 1914-м годом.
В предыдущей методичке пропагандисты должны были сравнивать вторжение в Украину с крещением Руси, а путина — с Александром Невским.
Новую же методичку разработали к 1 августа — в этот день в 1914 году Германия объявила войну российской империи, сообщает «Медуза».
Главный тезис прост: якобы и в начале XX века, и сейчас россия «была втянута» в военное противостояние странами Запада. В тексте поясняется, что Запад регулярно развязывает войны из-за своих «колониальных претензий», а «мирная» россия всякий раз вынуждена участвовать в конфликте, поскольку вступается за «братские народы», «своих не бросает» и «встает на защиту угнетаемых». Например, в 1914-м российская империя «не смогла бросить» Сербию.
Войну в Украине в методичке для пропагандистов называют «современным украинским кризисом». Истоки конфликта составители текста связывают с «Евромайданом» и военными действиями на Донбассе:
Войну в Украине в методичке для пропагандистов называют «современным украинским кризисом». Истоки конфликта составители текста связывают с «Евромайданом» и военными действиями на Донбассе:
В Кремле «советуют» провластным СМИ рассказывать своим читателям и зрителям о том, что после 2014 года западные страны решили «спонсировать» в Украине «взращивание с помощью человеконенавистнической идеологии и русофобии нескольких поколений людей, ненавидящих россию и готовых убивать русских».
Роль россии же, согласно методичке, исключительно мирная. В тексте подчеркивается, что российские власти всячески пытались погасить конфликт, но «США сделали Украину передовой в противостоянии Запада против россии» — и россия «была вынуждена начать СВО [войну]».
Отдельная глава методички посвящена «вмешательству Запада» во внутренние дела россии. Авторы текста «советуют» пропагандистам использовать в материалах и выступлениях тезисы о том, что в начале XX века Германия «спонсировала большевиков» — и даже «массовые беспорядки» в 1917 году.
В документе утверждается, что Запад действует так и сейчас — «финансирует несистемную оппозицию, протестные движения и антироссийские СМИ», а «после начала спецопреации этот процесс интенсифицировался».
Об «иноагентах» в методичке сообщается: «Многие „либеральные“ СМИ и ЛОМы получили законный статус иноагента, потому что их финансирование осуществляют иностранные структуры, часто некоммерческие и неправительственные, но ассоциированные с правительствами западных стран».
Что является прямой ложью: при желании власти рф могут объявить «иноагентом» любого гражданина россии. Составители методички игнорируют реальность и «рекомендуют» пропаганде сообщать, что «все организации, СМИ, блогеры и журналисты, получающие иностранное финансирование, выступают исключительно против россии»:
В заключении методички говорится, что в ближайшем будущем в мире будет развиваться «антиамериканский тренд» — и вскоре США «не смогут найти не только военных союзников, но даже торговых партнеров серьезного уровня». По какой причине это произойдет, не сказано.
По всей видимости, авторы уверены, что к этому приведет «формирование нового миропорядка», которое должно начаться по итогам войны в Украине. В методичке подчеркивается, что сформировать этот «более справедливый и безопасный миропорядок» — «миссия россии на международной арене».
Базовые основы этого нового порядка таковы:
Роль россии же, согласно методичке, исключительно мирная. В тексте подчеркивается, что российские власти всячески пытались погасить конфликт, но «США сделали Украину передовой в противостоянии Запада против россии» — и россия «была вынуждена начать СВО [войну]».
Отдельная глава методички посвящена «вмешательству Запада» во внутренние дела россии. Авторы текста «советуют» пропагандистам использовать в материалах и выступлениях тезисы о том, что в начале XX века Германия «спонсировала большевиков» — и даже «массовые беспорядки» в 1917 году.
В документе утверждается, что Запад действует так и сейчас — «финансирует несистемную оппозицию, протестные движения и антироссийские СМИ», а «после начала спецопреации этот процесс интенсифицировался».
Об «иноагентах» в методичке сообщается: «Многие „либеральные“ СМИ и ЛОМы получили законный статус иноагента, потому что их финансирование осуществляют иностранные структуры, часто некоммерческие и неправительственные, но ассоциированные с правительствами западных стран».
Что является прямой ложью: при желании власти рф могут объявить «иноагентом» любого гражданина россии. Составители методички игнорируют реальность и «рекомендуют» пропаганде сообщать, что «все организации, СМИ, блогеры и журналисты, получающие иностранное финансирование, выступают исключительно против россии»:
В заключении методички говорится, что в ближайшем будущем в мире будет развиваться «антиамериканский тренд» — и вскоре США «не смогут найти не только военных союзников, но даже торговых партнеров серьезного уровня». По какой причине это произойдет, не сказано.
По всей видимости, авторы уверены, что к этому приведет «формирование нового миропорядка», которое должно начаться по итогам войны в Украине. В методичке подчеркивается, что сформировать этот «более справедливый и безопасный миропорядок» — «миссия россии на международной арене».
Базовые основы этого нового порядка таковы:
- «безопасность ни одного государства не должна осуществляться за счет снижения уровня безопасности другого государства»;
- «благосостояние ни одного народа не должно достигаться за счет другого народа или государства».
Авторы указывают, что примерно об этом же в своей мюнхенской речи еще в 2007 году говорил владимир путин. И высокопарно заявляют, что уже тогда «россия стала пророком грядущей дегегемонизации международных отношений».
Кремль «советует» пропагандистам объяснять в своих материалах: начав вторжение в Украину, «россия отстаивает не только свои национальные интересы, свою уникальность как цивилизации, но и право других стран на уникальность, на уважение в многополярном мире».
Кремль «советует» пропагандистам объяснять в своих материалах: начав вторжение в Украину, «россия отстаивает не только свои национальные интересы, свою уникальность как цивилизации, но и право других стран на уникальность, на уважение в многополярном мире».
О том, что в реальности страна давно стала «лидером» по числу наложенных на нее международных санкций, в методичке не упоминается.
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