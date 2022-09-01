Кремль "удивил" еще одной методичкой о "мирной и справедливой" россии

19:44 04 августа Киев, Украина

Кремль выпустил очередную методичку для пропагандистских СМИ россии и системных политиков, о том, как им следует освещать войну в Украине . Теперь они будут всячески делать из россии "мирную страну", рассказывать о "пророчествах" путина и сравнивать 2022-й год с 1914-м годом.

Новую же методичку разработали к 1 августа — в этот день в 1914 году Германия объявила войну российской империи, сообщает «Медуза».

Главный тезис прост: якобы и в начале XX века, и сейчас россия «была втянута» в военное противостояние странами Запада. В тексте поясняется, что Запад регулярно развязывает войны из-за своих «колониальных претензий», а «мирная» россия всякий раз вынуждена участвовать в конфликте, поскольку вступается за «братские народы», «своих не бросает» и «встает на защиту угнетаемых». Например, в 1914-м российская империя «не смогла бросить» Сербию.



Войну в Украине в методичке для пропагандистов называют «современным украинским кризисом». Истоки конфликта составители текста связывают с «Евромайданом» и военными действиями на Донбассе:

"Жители ряда регионов, остававшиеся русскоязычными и «подвергаемые за это гонениям со стороны украинских радикалов и официальных киевских властей», не согласились с переворотом и перспективой жить «во враждебном» к русским украинском государстве. Крым «объявил о желании войти в состав россии, а бывшие Донецкая и Луганская области провозгласили независимость». Этим они «реализовали международное право наций на самоопределение»", - говорится в тексте методички.

В Кремле «советуют» провластным СМИ рассказывать своим читателям и зрителям о том, что после 2014 года западные страны решили «спонсировать» в Украине «взращивание с помощью человеконенавистнической идеологии и русофобии нескольких поколений людей, ненавидящих россию и готовых убивать русских».



Роль россии же, согласно методичке, исключительно мирная. В тексте подчеркивается, что российские власти всячески пытались погасить конфликт, но «США сделали Украину передовой в противостоянии Запада против россии» — и россия «была вынуждена начать СВО [войну]».



Отдельная глава методички посвящена «вмешательству Запада» во внутренние дела россии. Авторы текста «советуют» пропагандистам использовать в материалах и выступлениях тезисы о том, что в начале XX века Германия «спонсировала большевиков» — и даже «массовые беспорядки» в 1917 году.



В документе утверждается, что Запад действует так и сейчас — «финансирует несистемную оппозицию, протестные движения и антироссийские СМИ», а «после начала спецопреации этот процесс интенсифицировался».



Об «иноагентах» в методичке сообщается: «Многие „либеральные“ СМИ и ЛОМы получили законный статус иноагента, потому что их финансирование осуществляют иностранные структуры, часто некоммерческие и неправительственные, но ассоциированные с правительствами западных стран».



Что является прямой ложью: при желании власти рф могут объявить «иноагентом» любого гражданина россии. Составители методички игнорируют реальность и «рекомендуют» пропаганде сообщать, что «все организации, СМИ, блогеры и журналисты, получающие иностранное финансирование, выступают исключительно против россии»:



В заключении методички говорится, что в ближайшем будущем в мире будет развиваться «антиамериканский тренд» — и вскоре США «не смогут найти не только военных союзников, но даже торговых партнеров серьезного уровня». По какой причине это произойдет, не сказано.



По всей видимости, авторы уверены, что к этому приведет «формирование нового миропорядка», которое должно начаться по итогам войны в Украине. В методичке подчеркивается, что сформировать этот «более справедливый и безопасный миропорядок» — «миссия россии на международной арене».



Базовые основы этого нового порядка таковы:

«безопасность ни одного государства не должна осуществляться за счет снижения уровня безопасности другого государства»;

«благосостояние ни одного народа не должно достигаться за счет другого народа или государства».

Авторы указывают, что примерно об этом же в своей мюнхенской речи еще в 2007 году говорил владимир путин. И высокопарно заявляют, что уже тогда «россия стала пророком грядущей дегегемонизации международных отношений».



Кремль «советует» пропагандистам объяснять в своих материалах: начав вторжение в Украину, «россия отстаивает не только свои национальные интересы, свою уникальность как цивилизации, но и право других стран на уникальность, на уважение в многополярном мире».

«россия предложила приемлемый для всех участников международных отношений подход, который консолидирует вокруг россии и ее внешней политики большую часть мира», — указывают в АП.

О том, что в реальности страна давно стала «лидером» по числу наложенных на нее международных санкций, в методичке не упоминается.