09:49 17 мая Киев, Украина

В Кремле никак не отпустят идею воссоздания реалий своего детства эпохи СССР. В этот раз парвительство приняло решение организовать в стране новое общероссийское движение детей и молодежи, по принципу пионерской организации.



Аналог пионерии может появиться на свет 19 мая - в день 100-летия Всесоюзной пионерской организации соответствующий законопроект готовят внести в Госдуму. Проект может быть внесен и позже, но дата 19 мая обсуждается.



В отличие от советской пионерской организации, членство в ее российской реинкарнации не будет обязательным - поэтому называть новую структуру полным «аналогом» пионерии неверно.



Новая детско-молодежная структура охватит как школьников, так и учащихся средних специальных учебных заведений, а ее ключевой задачей станет "правильное" воспитание патриотизма, любви к родине и гражданственности среди детей и подростков.



Ячейки движения появятся в школах и в средних специальных учебных заведениях. При этом базой для новой структуры станут уже существующие детско-молодежные организации - российское движение школьников, «Большая перемена» и «Юнармия», созданная под началом министра обороны сергея шойгу.



Согласно плану достижения национальных целей развития, утвержденному в прошлом году, к 2030 году число участников государственных детских организаций должно вырасти в 3,5 раза - с 2,5 миллиона до 8,75 миллиона человек.



По задумке властей, членами детских госорганизаций должны стать примерно половина от текущей численности детей школьного возраста (16,8 млн человек).