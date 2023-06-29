Кремль пытается взять под контроль ЧВК Вагнер

09:44 29 июня Киев, Украина





Как пишет WSJ со ссылкой на источники, российские власти, которые годами отрицали связь с ЧВК, признали, что финансировали группировку и устроили всплеск дипломатической активности, чтобы заверить партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что операции ЧВК там будут продолжаться, но уже под другим руководством.



Представители российского МИД срочно вылетели в Сирию, ЦАР и Мали, пишет WSJ. Издание Wall Street Journal опубликовало материал о том, как мятеж основателя ЧВК "Вагнер" евгения пригожина может сказаться на ситуации в Африке и Ближнем Востоке, где в последние годы присутствовали российские наемники.Как пишет WSJ со ссылкой на источники, российские власти, которые годами отрицали связь с ЧВК, признали, что финансировали группировку и устроили всплеск дипломатической активности, чтобы заверить партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что операции ЧВК там будут продолжаться, но уже под другим руководством.Представители российского МИД срочно вылетели в Сирию, ЦАР и Мали, пишет WSJ.

"россия, судя по всему, пытается присвоить обширную сеть наемников пригожина, но пока неясно, насколько это возможно и как быстро сможет это произойти", — отмечает издание.

За пределами россии (и Украины), говорится в статье WSJ, находятся около 6000 наемников ЧВК Вагнера. Присутствие наемников из рф в странах Африки и Ближнего Востока помогает кремлю укрепить свое влияние, и он не хочет этого лишиться.

WSJ также цитирует некоторых международных экспертов, по информации которых США могут воспользоваться возникшим смущением и попытаться перехватить влияние в странах, где была активна ЧВК "Вагнер".