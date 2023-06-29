Кремль пытается взять под контроль ЧВК Вагнер

Издание Wall Street Journal опубликовало материал о том, как мятеж основателя ЧВК "Вагнер" евгения пригожина может сказаться на ситуации в Африке и Ближнем Востоке, где в последние годы присутствовали российские наемники.
Как пишет WSJ со ссылкой на источники, российские власти, которые годами отрицали связь с ЧВК, признали, что финансировали группировку и устроили всплеск дипломатической активности, чтобы заверить партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что операции ЧВК там будут продолжаться, но уже под другим руководством.
Представители российского МИД срочно вылетели в Сирию, ЦАР и Мали, пишет WSJ.
Как пишет WSJ со ссылкой на источники, российские власти, которые годами отрицали связь с ЧВК, признали, что финансировали группировку и устроили всплеск дипломатической активности, чтобы заверить партнеров в Африке и на Ближнем Востоке, что операции ЧВК там будут продолжаться, но уже под другим руководством.
Представители российского МИД срочно вылетели в Сирию, ЦАР и Мали, пишет WSJ.
За пределами россии (и Украины), говорится в статье WSJ, находятся около 6000 наемников ЧВК Вагнера. Присутствие наемников из рф в странах Африки и Ближнего Востока помогает кремлю укрепить свое влияние, и он не хочет этого лишиться.
WSJ также цитирует некоторых международных экспертов, по информации которых США могут воспользоваться возникшим смущением и попытаться перехватить влияние в странах, где была активна ЧВК "Вагнер".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии