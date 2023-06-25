Кремль пошел на уступки: что путин пообещал Пригожину

06:31 25 июня Киев, Украина

Очевидным стал факт: путин уже не тот, что был в начале своей карьеры. С террористами он стал договариваться, а не "мочить в сортире". По информации Telegram-каналов, близких к российским спецслужбам, администрация путина пошела на уступки мятежникам, и потому главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин остановил поход на Москву.

По данным Telegram ВЧК-ОГПУ, российские власти пообещали Пригожину и его наемникам определенные "гарантии безопасности". В частности, уголовное дело против Пригожина закроют, а боевики Вагнера получат амнистию в качестве участников СВО. За это должна проголосовать Госдума рф.

Кроме того, Москва также пообещала "решить вопрос" министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС рф Валерия Герасимова, которыми был очень недоволен Пригожин из-за постоянных военных поражений оккупантов на войне против Украины.

Напомним, Евгений Пригожин "сдулся" и разворачивает колонны ЧВК Вагнер из-под Москвы. Говорит, что будет их вести в тыловые лагеря.