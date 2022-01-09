Кремль подтвердил встречу лидеров США и РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина с президентом США Джо Байденом запланирована летом, однако дата и место проведения пока не определены.
Кремль подтвердил встречу Путина и Байдена летом
При этом пока также не определена страна, в которой может состояться встреча.
Также Песков не стал комментировать возможность встречи президентов в ходе поездки Байдена в Европу на саммит НАТО в июне.
Ранее Байден сообщил, что в Вашингтоне и Москве в настоящее время прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе.
В России позитивно восприняли предложение.
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