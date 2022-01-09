Кремль подтвердил встречу лидеров США и РФ

15:50 26 Апрель Киев, Украина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина с президентом США Джо Байденом запланирована летом, однако дата и место проведения пока не определены.

Кремль подтвердил встречу Путина и Байдена летом

"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я пока подтвердить не могу. Пока никаких договоренностей по датам нет. Речь действительно идет о летних месяцах… еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - сказал он.

При этом пока также не определена страна, в которой может состояться встреча.



Также Песков не стал комментировать возможность встречи президентов в ходе поездки Байдена в Европу на саммит НАТО в июне.



Ранее Байден сообщил, что в Вашингтоне и Москве в настоящее время прорабатывается возможность проведения встречи лидеров РФ и США летом этого года в Европе.



В России позитивно восприняли предложение.