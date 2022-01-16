Кремль отрицает свою причастность к кибератакам на госсайты Украины

08:46 16 Январь Киев, Украина

Образ России в глазах мировой общественности постепенно претворяется в образ страны сплошной лжи. И это благодаря откровенно лживому поведению ее руководства под предводительством Путина. На любой свой проступок у них заготовлена дежурная фраза «нас там не было». Самое ужасное, что, в отличие от всего мира, многие россияне верят в эту ложь.

Вот и теперь, когда все страны осудили проведенную со стороны России кибератаку на государственные сайты Украины, Кремль не моргнув утверждает свою непричастность к этим атакам. Без доли смущения пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже привычно заявил об этом в интервью телеканалу CNN.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам", - сказал Песков, назвав все обвинения бездоказательными.

Напомним, что кибератака на госсайты Украины была проведена в ночь на 14 января и направлена на дестабилизацию внутренней ситуации в стране. Позже в СНБО заявили, что за кибератакой может стоять хакерская группировка UNC1151, которая уже проводила ряд подобных атак на системы других стран Европы. Хотя эту группировку приписывают разведке Беларуси, не секрет, что вся белорусская армия, а тем более разведка, «работают на Москву».