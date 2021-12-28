Кремль ошибается, думая, что Украина или НАТО легко поддадутся манипуляциям и агрессии - аналитики

20:51 28 Декабрь Киев, Украина

Москва выдвинула диковинные требования безопасности, которые звучат агрессивно и хотя любое новое российское вторжение может быть разрушительным, не стоит забывать о том, что все, чем грозит Москва, может быть использовано против нее.





Ранее Кремль времен Брежнева недооценил Запад. В конце 1970-х годов СССР начал развертывать баллистические ракеты SS-20, направленные на Европу и Японию. Несмотря на ожесточенную кампанию по пропаганде, дезинформации и запугиванию от Москвы,



Советские лидеры во время “застоя” вероятно сами поверили собственной пропаганде о том, что Запад слаб и разобщен, сегодня Кремль совершает такую же ошибку.



17 декабря Москва обнародовала требования безопасности, фактически требующие от США выхода из Европы и распада НАТО, а уже через день Кремль заявил, что может "повысить ставку".



Предлагаемые соглашения должны запретить НАТО принимать любые «бывшие советские республики», даже если НАТО выступает против. Согласно им, НАТО должно вывести инфраструктуру из восточных стран, однако усиление российской угрозы для Украины скорее побуждает НАТО сделать противоположное.



21 декабря президент Владимир Путин намекнул, что цель новых нереалистичных требований – помочь создать оправдание для войны: "Если наши западные коллеги будут продолжать четкую агрессивную линию, мы примем пропорциональные военно-технические контрмеры".



Относительно возможного развития событий авторы отмечают, что война всегда содержит неопределенность, но несколько соображений могут быть актуальными. В частности, любая попытка захватить значительную территорию к востоку от Днепра, включая такие города, как Харьков, Днепр, Одесса и, возможно, Киев, сложна для выполнения и потребовала бы времени. Рассматривая условный сценарий вторжения 130 тысяч русских военных, RAND нашел, что для полной разработки и выполнения операции понадобятся недели, если не месяцы. А вторжение может встретить сопротивление и понести большие потери.



К тому же если в 2014 году российские захватчики столкнулись с неорганизованной, но решительной украинской оппозицией, то в этот раз они будут противостоять лучше подготовленным, вооруженным и мотивированным боевым силам. Даже российская атака "шок и страх" – массовые электронные и кибератаки, а также общевойсковая операция на несколько фронтов – будет нелегким делом для Кремля.



Чтобы снизить риски атак беспилотников, некоторые украинские войска могут разойтись небольшими отрядами на квадроциклах или других мобильных средствах передвижения. Мобильные силы, оснащенные высокоточными минометами, управляемыми противотанковыми и зенитными ракетами могут сорвать некоторые боевые планы России.



Кроме того, если Об этом пишет в комментарии американского исследовательского центра Rand старший научный сотрудник центра, PhD по экономике Браунского университета Уильям Кортни и международный исследователь в области обороны Питер Уилсон.Ранее Кремль времен Брежнева недооценил Запад. В конце 1970-х годов СССР начал развертывать баллистические ракеты SS-20, направленные на Европу и Японию. Несмотря на ожесточенную кампанию по пропаганде, дезинформации и запугиванию от Москвы, НАТО в ответ разместило в Европе ракеты подобной дальности. Не сумев напугать Альянс, советские лидеры "потеряли лицо". Тогда к власти пришел лидер либерализации Михаил Горбачев, договорившийся с президентом Рональдом Рейганом о запрете ракет с обеих сторон.Советские лидеры во время “застоя” вероятно сами поверили собственной пропаганде о том, что Запад слаб и разобщен, сегодня Кремль совершает такую же ошибку.17 декабря Москва обнародовала требования безопасности, фактически требующие от США выхода из Европы и распада НАТО, а уже через день Кремль заявил, что может "повысить ставку".Предлагаемые соглашения должны запретить НАТО принимать любые «бывшие советские республики», даже если НАТО выступает против. Согласно им, НАТО должно вывести инфраструктуру из восточных стран, однако усиление российской угрозы для Украины скорее побуждает НАТО сделать противоположное.21 декабря президент Владимир Путин намекнул, что цель новых нереалистичных требований – помочь создать оправдание для войны: "Если наши западные коллеги будут продолжать четкую агрессивную линию, мы примем пропорциональные военно-технические контрмеры".Относительно возможного развития событий авторы отмечают, что война всегда содержит неопределенность, но несколько соображений могут быть актуальными. В частности, любая попытка захватить значительную территорию к востоку от Днепра, включая такие города, как Харьков, Днепр, Одесса и, возможно, Киев, сложна для выполнения и потребовала бы времени. Рассматривая условный сценарий вторжения 130 тысяч русских военных, RAND нашел, что для полной разработки и выполнения операции понадобятся недели, если не месяцы. А вторжение может встретить сопротивление и понести большие потери.К тому же если в 2014 году российские захватчики столкнулись с неорганизованной, но решительной украинской оппозицией, то в этот раз они будут противостоять лучше подготовленным, вооруженным и мотивированным боевым силам. Даже российская атака "шок и страх" – массовые электронные и кибератаки, а также общевойсковая операция на несколько фронтов – будет нелегким делом для Кремля.Чтобы снизить риски атак беспилотников, некоторые украинские войска могут разойтись небольшими отрядами на квадроциклах или других мобильных средствах передвижения. Мобильные силы, оснащенные высокоточными минометами, управляемыми противотанковыми и зенитными ракетами могут сорвать некоторые боевые планы России.Кроме того, если Украина будет под угрозой захвата или соседние союзники по НАТО окажутся под угрозой, при тяжелых обстоятельствах Североатлантический альянс может оказать воздушную и морскую поддержку.

Кремль ожидает, что опасения НАТО о развертывании Россией войны или кибер-атак, высокоточных ракетах большой дальности или даже ограниченном использовании нестратегических ядерных сил удержат Альянс от военного вмешательства.



Эти беспокойства действительно есть, однако НАТО может ответить на агрессию собственными инструментами принуждения. Например – кибератаки, направленные на разрушение экономики и финансовой системы России и военную логистику российских бойцов в Украине.



Украина может развернуть длительные восстания против российских оккупантов, используя партизанские силы. 19 декабря издание The Washington Post заявило, что администрация Байдена изучает способы помощи партизанам. Восстание могло бы быть устойчивым, если бы Украина к западу от Днепра или соседнее государство-член НАТО стали убежищем и источником снабжения. В то же время, реакция России на вооруженное сопротивление может быть быстрой, прямой и жестокой.



В комментарии авторы резюмируют, что Кремль ошибается, думая, что Украина или НАТО легко поддадутся манипуляциям и агрессии. Хотя времени уже мало, лидеры Кремля могли бы вместо агрессии в отношении соседних стран попытаться найти стабильную европейскую архитектуру безопасности, которая защищала бы интересы России, одновременно обеспечивая суверенитет Украины.