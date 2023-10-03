10:54 03 октября Киев, Украина

Новый опрос российского государственного российского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствует о том, что власти рф используют статус "иностранного агента" как инструмент манипулирования общественным мнением для поддержки антизападного и провоенного курса государства.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.



В британской разведке отметили, что 26 сентября 2023 г. ВЦИОМ обнародовал результаты опроса относительно отношения россиян к людям и организациям, зарегистрированным как "иноагенты". ВЦИОМ утверждает, что 61% опрошенных считают "иностранных агентов" "изменниками", которые "распространяют ложь" о россии.