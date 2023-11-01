Пророссийская линия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вызывает подозрения, что у москвы есть на него компромат. Кремль использует Орбана как инструмент для дестабилизации обстановки в Евросоюзе.
Об этом заявил и бывший премьер-министр Дюрчань, и депутат Европарламента от Германии Михаэль Галер.
Будапешт не раз показывал, что зависит от грантов ЕС. Риск потери этих грантов является эффективным инструментом давления на Орбана, в то время как его правительство демонстративно игнорирует усилия ЕС по введению санкций против россии для сдерживания ее агрессии в Европе. Это может с уверенностью указывать на то, что Виктор Орбан зависит от кремля и выполняет роль марионетки.
По оценке RLI, Венгрия в случае спора между НАТО и россией откажется от поддержки Альянса и, скорее всего, выразит поддержку москве.
Недавнее увеличение потока нелегальных мигрантов из Венгрии похоже на аналогичный случай на польско-белорусской границе в 2021 году, спровоцированный россией для разжигания миграционного кризиса в ЕС. Москва использует Орбана, как и лукашенко, чтобы «взбудоражить Европу», пишут аналитики.
Орбан может быть настолько лоялен к россии по следующим причинам: доказательства сотрудничества его или членов его семьи с политической полицией коммунистической Венгрии. Виктор Орбан, возможно, находился на службе у венгерского аналога Штази. Тесть Орбана Иштван Леваи был агентом госбезопасности, что подтверждено документально.
Иштван Леваи родился 18 августа 1922 года в Сольноке, его матерью была Мария Деак. Согласно документам, хранящимся в Историческом архиве Службы государственной безопасности (АБТЛ 3.1.1. Б-77726), он был завербован в качестве агента сельскохозяйственной контрмеры 29 августа 1955 года. Вербовку осуществил лейтенант государственной обороны. Михай С. Тот из Сольнока на основании компрометирующих данных. Иштван Леваи получил псевдоним «Ленкей» и работал в сфере сельского хозяйства по так называемой «кулацкой линии».
Если предположение о шантаже Орбана со стороны кремля верно, то, скорее всего, его курирует российская внешняя разведка во главе с Сергеем Нарышкиным.
Такие выводы можно сделать из того, что активы семьи Нарышкиных находились в Венгрии, и венгерская контрразведка не могла этого не заметить.
Виктор Орбан должен был знать, что семья главы российской разведки владеет недвижимостью в Венгрии. Полагаем, что семья Нарышкиных вместе с недвижимостью получила и венгерские паспорта по программе «Золотая виза».
Сценарий, когда сын главы российской разведки получает недвижимость и визу, предполагает, что российская внешняя разведка могла бы использовать этот вариант для легализации своих агентов в Европе, точно так же, как российская военная разведка использовала аргентинские паспорта для прикрытия своей деятельности за рубежом.
Поскольку Орбан, скорее всего, зависит от иностранного режима, возникают вопросы относительно риска утечки конфиденциальной информации ЕС и НАТО. Вот почему необходимо не только внимательно изучить причины, по которым режим Орбана сотрудничает с москвой и принимает участие в информационных кампаниях кремля, но и принять меры по минимизации риска утечек конфиденциальной информации и обмена разведданными.
Будапешт не раз показывал, что зависит от грантов ЕС. Риск потери этих грантов является эффективным инструментом давления на Орбана, в то время как его правительство демонстративно игнорирует усилия ЕС по введению санкций против россии для сдерживания ее агрессии в Европе. Это может с уверенностью указывать на то, что Виктор Орбан зависит от кремля и выполняет роль марионетки.
По оценке RLI, Венгрия в случае спора между НАТО и россией откажется от поддержки Альянса и, скорее всего, выразит поддержку москве.
Недавнее увеличение потока нелегальных мигрантов из Венгрии похоже на аналогичный случай на польско-белорусской границе в 2021 году, спровоцированный россией для разжигания миграционного кризиса в ЕС. Москва использует Орбана, как и лукашенко, чтобы «взбудоражить Европу», пишут аналитики.
Орбан может быть настолько лоялен к россии по следующим причинам: доказательства сотрудничества его или членов его семьи с политической полицией коммунистической Венгрии. Виктор Орбан, возможно, находился на службе у венгерского аналога Штази. Тесть Орбана Иштван Леваи был агентом госбезопасности, что подтверждено документально.
Иштван Леваи родился 18 августа 1922 года в Сольноке, его матерью была Мария Деак. Согласно документам, хранящимся в Историческом архиве Службы государственной безопасности (АБТЛ 3.1.1. Б-77726), он был завербован в качестве агента сельскохозяйственной контрмеры 29 августа 1955 года. Вербовку осуществил лейтенант государственной обороны. Михай С. Тот из Сольнока на основании компрометирующих данных. Иштван Леваи получил псевдоним «Ленкей» и работал в сфере сельского хозяйства по так называемой «кулацкой линии».
Если предположение о шантаже Орбана со стороны кремля верно, то, скорее всего, его курирует российская внешняя разведка во главе с Сергеем Нарышкиным.
Такие выводы можно сделать из того, что активы семьи Нарышкиных находились в Венгрии, и венгерская контрразведка не могла этого не заметить.
Виктор Орбан должен был знать, что семья главы российской разведки владеет недвижимостью в Венгрии. Полагаем, что семья Нарышкиных вместе с недвижимостью получила и венгерские паспорта по программе «Золотая виза».
Сценарий, когда сын главы российской разведки получает недвижимость и визу, предполагает, что российская внешняя разведка могла бы использовать этот вариант для легализации своих агентов в Европе, точно так же, как российская военная разведка использовала аргентинские паспорта для прикрытия своей деятельности за рубежом.
Поскольку Орбан, скорее всего, зависит от иностранного режима, возникают вопросы относительно риска утечки конфиденциальной информации ЕС и НАТО. Вот почему необходимо не только внимательно изучить причины, по которым режим Орбана сотрудничает с москвой и принимает участие в информационных кампаниях кремля, но и принять меры по минимизации риска утечек конфиденциальной информации и обмена разведданными.
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