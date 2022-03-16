Кремль хочет следить за пассажирами через их смартфоны

Для обеспечения безопасной работы общественного транспорта в Москве хотят контролировать движение пассажиров при помощи смартфонов.
Как сообщает Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД), это необходимо для оптимизации работы общественного транспорта. Отмечается, что данные будут обезличены, а подобные системы работают и в других странах.
ЦОДД провел торги на определение поставщика оборудования для мониторинга пассажиропотока через смартфоны. Это следует из данных портала госзакупок.
Речь идет о поставке 220 аппаратно-программных комплексов и софта для них. Комплексы будут установлены на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. Они будут собирать данные о перемещении граждан по MAC-адресам (присваиваемый гаджету при производстве идентификатор) через Bluetooth и Wi-Fi.
Система будет формировать отчеты о перемещениях владельца смартфона за день, неделю, месяц и год. В связке с данными с камер видеонаблюдения система будет формировать карты пассажиропотока.
Эксперты отмечают, что данные, которые получит ЦОДД, будут обезличенными, поскольку MAC-адреса смартфонов никак не привязаны к личностям их владельцев.
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