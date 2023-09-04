Кремль хочет национализировать "Яндекс" до президентских выборов – ISW

10:41 11 августа Киев, Украина

Кремль, вероятно, пытается национализировать российского интернет-гиганта Яндекс, чтобы усилить контроль над российским информационным пространством в рамках подготовки к выборам президента россии в 2024 году.

Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны.

По словам аналитиков, "Яндекс", вероятно, пытался балансировать между кремлем и своими иностранными руководящими органами, но теперь, похоже, проигрывает борьбу.
"Похоже, кремль заставляет "Яндекс" продать международные дочерние компании или дистанцироваться от них, в частности, сервис экскурсий Yango Israel, чтобы соответствовать строгим российским законам о раскрытии данных, требующих от "Яндекса" передавать все данные пользователей, а не только данные пользователей в россии, ФСБ", - говорится в отчете.
Ранее российское правительство оштрафовало "Яндекс" за несоблюдение этого закона, несмотря на заявления компании о том, что она не может предоставить запрошенные данные. Оштрафовали и гендиректора "Яндекса" Артема Савиновского за невыполнение компанией законов о цензуре.

В ISW предполагают, что российские власти пытались заставить "Яндекс" соблюдать российские законы о цензуре не только в рф, но и во всем мире.

В институте отметили, что представители "Яндекса" ранее заявляло, что компания стремится соблюдать законы в каждой стране, где работает, и осуждали попытки россии получить данные, утверждая, что он предоставляет данные пользователей только правительствам пользователей в конкретной стране.
"Некоторые российские инсайдерские источники предположили, что советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин пытался превратить "Яндекс" в национальную частную компанию, которую будет контролировать личный банкир путина Юрий Ковальчук", - говорится в отчете.
Основатель и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож публично осудил вторжение в Украину 10 августа, и некоторые российские инсайдерские источники предположили, что заявление Воложа было "белым флагом", свидетельствующим о том, что он согласился с тем, что кремль скорее всего, пойдет дальше со своими предположениями о формальной национализации.

Агентство Reuters сообщило, что его источники в "Яндексе" опасаются "оттока мозгов", если кремль национализирует компанию, поскольку многие сотрудники "Яндекса" покинули россию после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.
"Кремль, вероятно, знает об этом беспокойство, поскольку инвесторы, связанные с кремлевскими чиновниками, а не с российскими государственными учреждениями, недавно подали заявки на покупку "Яндекса". Возможна передача Яндекса аффилированным лицам первого замглавы администрации президента россии Сергея Кириенко свидетельствует о том, что путин стремится вознаградить Кириенко за его личную лояльность, в частности, после мятежа группы "Вагнера" 24 июня", — говорится в сообщении.