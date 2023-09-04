Кремль хочет национализировать "Яндекс" до президентских выборов – ISW

10:41 11 августа Киев, Украина





Об этом



По словам аналитиков, "Яндекс", вероятно, пытался балансировать между кремлем и своими иностранными руководящими органами, но теперь, похоже, проигрывает борьбу. Кремль, вероятно, пытается национализировать российского интернет-гиганта Яндекс , чтобы усилить контроль над российским информационным пространством в рамках подготовки к выборам президента россии в 2024 году.Об этом говорится в отчете американского института по изучению войны.По словам аналитиков, "Яндекс", вероятно, пытался балансировать между кремлем и своими иностранными руководящими органами, но теперь, похоже, проигрывает борьбу.

"Похоже, кремль заставляет "Яндекс" продать международные дочерние компании или дистанцироваться от них, в частности, сервис экскурсий Yango Israel, чтобы соответствовать строгим российским законам о раскрытии данных, требующих от "Яндекса" передавать все данные пользователей, а не только данные пользователей в россии, ФСБ", - говорится в отчете.

Ранее российское правительство оштрафовало "Яндекс" за несоблюдение этого закона, несмотря на заявления компании о том, что она не может предоставить запрошенные данные. Оштрафовали и гендиректора "Яндекса" Артема Савиновского за невыполнение компанией законов о цензуре.



В ISW предполагают, что российские власти пытались заставить "Яндекс" соблюдать российские законы о цензуре не только в рф, но и во всем мире.



В институте отметили, что представители "Яндекса" ранее заявляло, что компания стремится соблюдать законы в каждой стране, где работает, и осуждали попытки россии получить данные, утверждая, что он предоставляет данные пользователей только правительствам пользователей в конкретной стране.

"Некоторые российские инсайдерские источники предположили, что советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин пытался превратить "Яндекс" в национальную частную компанию, которую будет контролировать личный банкир путина Юрий Ковальчук", - говорится в отчете.

Основатель и бывший гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож публично осудил вторжение в Украину 10 августа, и некоторые российские инсайдерские источники предположили, что заявление Воложа было "белым флагом", свидетельствующим о том, что он согласился с тем, что кремль скорее всего, пойдет дальше со своими предположениями о формальной национализации.



Агентство Reuters сообщило, что его источники в "Яндексе" опасаются "оттока мозгов", если кремль национализирует компанию, поскольку многие сотрудники "Яндекса" покинули россию после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.