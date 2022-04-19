Креативный подход: британцы представили на обозрение свадебное платье из защитных масок

13:42 20 июля Киев, Украина

К отмене карантинных ограничений в Великобритании приурочили демонстрацию необыкновенного наряда невесты, которое было изготовлено исключительно из защитных масок.

Об этом сообщает Hitched.



На платье ушло 1500 переработанных масок для лица. Создал наряд дизайнер Том Сильвервуд, а представила его модель Джемайма Хамбро.



Платье также уникально тем, что демонстрирует проблему загрязнения окружающей среды. Поскольку, по данным СМИ, каждую неделю в Великобритании выбрасывают 100 миллионов одноразовых масок.

"Мы очень рады, что с сегодняшнего дня свадьбы в Великобритании вернутся без юридических ограничений. С учетом того, что этим летом состоятся тысячи свадеб, пары теперь могут с нетерпением ждать открытия танцполов, фуршетов с напитками и фотографий, полных улыбающихся лиц после снятия ограничений", - подчеркнула редактор журнала Hitched Сара Аллард.

Отметим, Великобритания сняла полностью все ограничения на проведение свадеб, а Шотландия разрешила проводить свадьбы с 200 гостями.