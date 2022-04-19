Креативный подход: британцы представили на обозрение свадебное платье из защитных масок

К отмене карантинных ограничений в Великобритании приурочили демонстрацию необыкновенного наряда невесты, которое было изготовлено исключительно из защитных масок.
Об этом сообщает Hitched.
На платье ушло 1500 переработанных масок для лица. Создал наряд дизайнер Том Сильвервуд, а представила его модель Джемайма Хамбро.
Платье также уникально тем, что демонстрирует проблему загрязнения окружающей среды. Поскольку, по данным СМИ, каждую неделю в Великобритании выбрасывают 100 миллионов одноразовых масок.
На платье ушло 1500 переработанных масок для лица. Создал наряд дизайнер Том Сильвервуд, а представила его модель Джемайма Хамбро.
Платье также уникально тем, что демонстрирует проблему загрязнения окружающей среды. Поскольку, по данным СМИ, каждую неделю в Великобритании выбрасывают 100 миллионов одноразовых масок.
Отметим, Великобритания сняла полностью все ограничения на проведение свадеб, а Шотландия разрешила проводить свадьбы с 200 гостями.
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