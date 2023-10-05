Красный Крест установил правила ведения "боевых действий" для хакеров

07:33 05 октября Киев, Украина

Международный комитет Красного Креста (МККК), отвечающий за надзор и мониторинг правил ведения войны, впервые опубликовал правила ведения "боевых действий" для хакеров, участвующих в конфликтах, и в частности в войне россии против Украины.

Об этом сообщает BBC.



Общее содержание восьми правил состоит в том, чтобы не смешивать военные и гражданские цели и не бить по последним. Однако некоторые хакерские группы, с которыми связалась BBC, сказали, что планируют "игнорировать эти правила".



Красный Крест предлагает хакерам соблюдать следующие правила:

Не атаковать гражданские объекты.

Не применять вредоносные программы, которые распространяются автоматически и поражают военные и гражданские цели без разбора.

Планируя кибератаку против военной цели, делать все возможное, чтобы избежать или минимизировать ущерб мирному населению.

Не проводить кибероперации против медицинских и гуманитарных учреждений.

Не проводить кибероперации против объектов, необходимых для выживания населения или которые могут "высвобождать опасные силы".

Не угрожать насилием и не сеять ужаса среди гражданского населения.

Не призывать к нарушениям международного гуманитарного права.

Соблюдать эти правила, даже если их не соблюдает противник.

В МККК призвали хакеров, планируя кибератаку на военный объект, сделать все возможное, чтобы избежать или минимизировать возможные последствия для гражданского населения. А также отметили соблюдение этих правил, даже если противник этого не делает и предупредили, что их действия могут поставить под угрозу жизнь, в том числе и их собственные, если их сочтут легитимной военной целью.



МККК также призывает правительства стран сдерживать хакерство и обеспечивать соблюдение действующих законов.