Красный Крест установил правила ведения "боевых действий" для хакеров

Международный комитет Красного Креста (МККК), отвечающий за надзор и мониторинг правил ведения войны, впервые опубликовал правила ведения "боевых действий" для хакеров, участвующих в конфликтах, и в частности в войне россии против Украины.
Об этом сообщает BBC.
Общее содержание восьми правил состоит в том, чтобы не смешивать военные и гражданские цели и не бить по последним. Однако некоторые хакерские группы, с которыми связалась BBC, сказали, что планируют "игнорировать эти правила".
Красный Крест предлагает хакерам соблюдать следующие правила:
Общее содержание восьми правил состоит в том, чтобы не смешивать военные и гражданские цели и не бить по последним. Однако некоторые хакерские группы, с которыми связалась BBC, сказали, что планируют "игнорировать эти правила".
Красный Крест предлагает хакерам соблюдать следующие правила:
- Не атаковать гражданские объекты.
- Не применять вредоносные программы, которые распространяются автоматически и поражают военные и гражданские цели без разбора.
- Планируя кибератаку против военной цели, делать все возможное, чтобы избежать или минимизировать ущерб мирному населению.
- Не проводить кибероперации против медицинских и гуманитарных учреждений.
- Не проводить кибероперации против объектов, необходимых для выживания населения или которые могут "высвобождать опасные силы".
- Не угрожать насилием и не сеять ужаса среди гражданского населения.
- Не призывать к нарушениям международного гуманитарного права.
- Соблюдать эти правила, даже если их не соблюдает противник.
В МККК призвали хакеров, планируя кибератаку на военный объект, сделать все возможное, чтобы избежать или минимизировать возможные последствия для гражданского населения. А также отметили соблюдение этих правил, даже если противник этого не делает и предупредили, что их действия могут поставить под угрозу жизнь, в том числе и их собственные, если их сочтут легитимной военной целью.
МККК также призывает правительства стран сдерживать хакерство и обеспечивать соблюдение действующих законов.
МККК также призывает правительства стран сдерживать хакерство и обеспечивать соблюдение действующих законов.
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