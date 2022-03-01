Космическая разведка предоставит Украине информацию о логистике российских войск

11:53 01 Март Киев, Украина

Евросоюз передаст Украине данные космической разведки о перемещениях российских войск. Об этом на пресс-конференции 28 февраля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщил телеканал Euronews.



Отмечается, что Киев получит данные спутникового центра в Мадриде.



Кроме того, Боррель подчеркнул, что страны ЕС полны решимости увеличить военную поддержку Украины.



По его словам, санкции, введенные против России, дорого обойдутся Европе.



"Но мы должны быть готовы к этому, иначе в будущем нам придется заплатить гораздо более высокую цену", – указал глава дипломатии Евросоюза.



Он также добавил, что "отношения с Россией больше не будут определяться торговлей.