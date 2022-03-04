Кортеж главы Кыргызстана попал в серьезную аварию, есть жертвы

Во время пребывания президента Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло ДТП, в кортеж главы государства врезался автомобиль, выехавший на "встречку".
В аварии погиб сотрудник охраны главы государства, пострадали 6 человек, сам Садыр Жапаров не пострадал, так как находился в другом авто.
Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.
По данным пресс-службы, ДТП произошло, когда легковой автомобиль, за рулем которого был неизвестный, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в одну из машин кортежа, где находились сопровождающие Жапарова и сотрудники спецслужб.
Сам Жапаров в результате происшествия не пострадал. Он находился в другом автомобиле.
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