Кортеж главы Кыргызстана попал в серьезную аварию, есть жертвы

19:06 04 Июнь Киев, Украина

Во время пребывания президента Садыра Жапарова в Иссык-Кульской области произошло ДТП , в кортеж главы государства врезался автомобиль, выехавший на "встречку".

В аварии погиб сотрудник охраны главы государства, пострадали 6 человек, сам Садыр Жапаров не пострадал, так как находился в другом авто.

Об этом сообщила пресс-служба главы Кыргызстана.

"Пострадали трое сотрудников 9-й Службы ГКНБ, один погиб. Также пострадали водитель и пассажир легковой машины", - рассказал изданию министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.

По данным пресс-службы, ДТП произошло, когда легковой автомобиль, за рулем которого был неизвестный, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в одну из машин кортежа, где находились сопровождающие Жапарова и сотрудники спецслужб.



Сам Жапаров в результате происшествия не пострадал. Он находился в другом автомобиле.